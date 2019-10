Estadio Nacional de Lima entre los 8 candidatos para albergar la final de la Copa Libertadores 2020 [FOTO]

La fiesta de América puede ser en Lima. El Estadio Nacional, con capacidad para más de 45 mil espectadores, figura en la lista de escenarios sudamericanos que compiten por albergar la final única de la Copa Libertadores 2020, según publicó este martes la Conmebol en sus redes sociales.

El coloso limeño compite con seis estadios brasileños y uno argentino para que se juegue el partido que definirá al campeón de América el próximo año.

"El Consejo de CONMEBOL decidirá el este jueves 17 de octubre las ciudades anfitrionas para las Finales Únicas de la CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana 2020", publicó este martes el portal de Conmebol en su portal oficial.

Según informó el ente máximo del deporte Sudamericano, "Los criterios evaluados a la hora de seleccionar las sedes anfitrionas serán la visión, el concepto y el legado de la propuesta, así como las características técnicas del estadio y campos de entrenamiento, los requisitos de seguridad, movilidad y alojamiento, y diversos aspectos sociales, políticos, medioambientales y comerciales".

Luego de que Conmebol analizara la postulación de los distintos escenarios, escogió a ocho finalistas de Argentina, Brasil y Perú, de los cuales uno será elegido el próximo 17 de octubre para albergar la final de la Copa Libertadores 2020 y otro para la final de la Copa Sudamericana 2020 que, este desde este año se define al campeón en partido único.

Candidatos a la Final Única de la Copa Libertadores 2020:

Estadio Mario Kempes – Córdoba (ARG)

Mineirão – Belo Horizonte (BRA)

Arena do Gremio – Porto Alegre (BRA)

Estadio Beira-Rio – Porto Alegre (BRA)

Maracana – Rio de Janeiro (BRA)

Estadio do Morumbi – Sao Paulo (BRA)

Arena Corinthians – Sao Paulo (BRA)

Estadio Nacional – Lima (PER)

Candidatos a la Final Única de la Copa Sudamericana 2020

Estadio Mario Kempes – Córdoba (ARG)

Estadio Único – La Plata (ARG)

Estadio Mané Garrincha – Brasília (BRA)

Estadio Nacional – Lima (PER)