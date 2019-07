¡Está de cumpleaños! ¿Qué es de la vida de Max Barrios? | VIDEO

Su peor error fue jugar en la selección peruana Sub 20, ya que ahí sería desenmascarado. En el Perú se hizo conocido como 'Max Barrios', pero en Ecuador respondía al nombre de Juan Carlos Espinoza Mercado, ecuatoriano de nacimiento que se hizo pasar por futbolista peruano y que además mintió con su edad. Hoy Max cumple 32 años.

Supuestamente tenía 18 años (en realidad tenía 26) cuando fue convocado a la selección peruana Sub 20 que participó en el Sudamericano del 2013 por Daniel Ahmed. En ese equipo compartió vestuario con Cristian Benavente, Wilder Cartagena, Yordy Reyna, Alexi Gómez entre otros.

Su pesadilla empezó en la penúltima fecha de la fase de Grupos, cuando la selección peruana enfrentó a Ecuador. Uno de los jugadores del equipo norteño reconoció a 'Max Barrios'. Su mentira fue descubierta y se supo que el exfutbolista peruano 'Maradona' Barrios se hizo pasar por su padre y alteraron algunos documentos.

'Max Barrios' fue denunciado por el congresista ecuatoriano Rolando Panchana: “Se ha visto que hay una similitud física entre Juan Carlos Espinoza Mercado y Max Barrios Prado y se trataría de una trampa al deporte y probablemente un delito, que como asambleísta, yo no me puedo quedar callado”. Rolando no se equivocó.

Semanas después, Juan Carlos Espinoza Mercado volvería a Ecuador y no se sabría nada de él hasta dos años después, cuando jugó en la Primera División de su país defendiendo la camiseta de Liga de Loja, incluso jugó la Copa Sudamericana.

Lo último que se supo de 'Max Barrios', fue el 2017, cuando integró el plantel de Macará en la máxima división del fútbol ecuatoriano. No disputó partidos y luego estaría sin equipo, hasta ahora, que se desconoce a qué se dedica.

Más noticias en otros medios

¡Ruidíaz tiene competencia! El brutal golazo de Zlatan en el clásico de Los Ángeles que es viral [VIDEO]

Internacional vs Gremio en Beira-Rio: juegan por el Brasileirao 2019 con Paolo Guerrero | Premiere FC