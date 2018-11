Es seguido por la 'U' y hoy ante Alianza dejó a cremas sin Sudamericana

Alianza Lima no pudo sacar la victoria en Moquegua y con ello proclamarse campeón del Torneo Clausura. Los blanquiazules sucumbieron 3-2 ante Deportivo Binacional regresando a Lima sin nada. Andy Polar aprovechó un espacio para poner el tercero y con ello acabar con la ilusión íntima.

Binacional logra hazaña

Se jugaban 78 minutos del partido cuando Andy Polar siguió a la perfección una trepada por la banda derecha de Deportivo Binacional, encontró espacio en el área de Alianza Lima y le dieron el pase 'de la puñalada' para que defina con tranquilidad al palo más lejano de Daniel Prieto.

Video: Gol Perú

Cabe mencionar que con esta victoria Deportivo Binacional logra una hazaña, clasificándose a la Copa Sudamericana 2019 en su primer año en la primera división del fútbol peruano.

Pablo Bengoechea siempre ha confiado en todo su plantel de Alianza Lima, quizás por eso el uruguayo no tuvo duda en poner varias variantes en el once para buscar un buen resultado, pero no le funcionó. 'Aunque nuestra meta son las semifinales del 2 y 6 de diciembre, en Moquegua jugará un equipo competitivo que tratará de hacer un buen partido. Es cierto que no irán algunos jugadores, pero estoy seguro de que a los que les toque van a dar el máximo esfuerzo', señaló el entrenador uruguayo, quien permanecería en el club victoriano una temporada más.