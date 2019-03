Osores tras derrota de Municipal: "Me voy de la cancha con pena y vergüenza"

La derrota sufrida por Deportivo Municipal a manos de Colón de Santa Fe por la Copa Sudamericana hizo que el periodista deportivo, Erick Osores lanzara una dura crítica al equipo dirigido por el Chino Rivera.

"Me resisto a creer que no somos capaces de competir...hoy Municipal murió de miedo y de falta de propuesta. No sé qué es peor? Me voy de la cancha con pena y vergüenza", tuiteó el conductor de Fútbol en América tras el término del encuentro.

Cabe recordar que Deportivo Municipal en la vuelta deberá visitar a Colón de Santa Fe en Argentina el próximo 16 de abril y allí deberá marcarle por lo menos tres goles para soñar con la clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana 2019.

