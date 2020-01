La selección peruana Sub 23 dirigida por Nolberto Solano que participará en el Preolímpico a desarrollarse en Colombia la penúltima semana de enero, llega con pocas opciones de obtener un cupo a los Juegos Olímpicos luego de lo mostrado en los amistosos y en los Juegos Panamericanos 2019.

Pese a los resultados negativos, el periodista Erick Osores solicitó a los hinchas peruanos que no pierdan la fe en esta selección peruana: “Perú a estas alturas no va a formar jugadores, buscará un lugar en los Juegos Olímpicos. No maten a Nolberto Solano, sé que la gente no lo quiere porque la imagen que dejó en los Panamericano no fue buena”, mencionó en el el programa Futboleros 2.0.

“Pónganle 20 céntimos de fe, no más, pero tampoco lo maten. Hay muchas chances que nos vaya quizás mal, pero desde mi punto de vista le daré la oportunidad de que vaya y ojalá meterse en la etapa final”, agregó.

La selección peruana Sub 23 debutará en el Preolímpico el 19 de enero ante Brasil a las 19:30 (hora peruana). Kevin Quevedo, una de las figuras del equipo quedó desconvocado por el comando técnico debido a una presunta indisciplina.