Erick Osores se quiebra, llora en vivo, pide perdón y anuncia su retiro: "Me voy por un tiempo" | VIDEO

Luego de sus polémicas declaraciones, el periodista deportivo Erick Osores se disculpó y lloró en su programa Futboleros 2.0. “Es un día difícil, el rechazo a un video que no voy a calificar, porque no quiero escudarme. Tengo que asumir lo que he dicho, asumir mi error. Me voy por un tiempo. Toca descansar".



“Quería ayudar a los chicos de las departamentales, que siempre los desprecian, con estereotipos, pero en la explicación los destruí. Quería ayudarlos, dejar en claro que no son lo que el mundo dice. Me rebelé, pero lo hice mal. Hice un estereotipo, fue torpe. No me di cuenta cuando lo estaba haciendo”, agregó Erick Osores.

Tras la polémica que se ha formado en las redes sociales, América Televisión y Canal N emitieron un comunicado en sus redes sociales refiriéndose a la problématica del periodista Erick Osores y aseguran que han tomado acciones disciplinarias

Cerró su cuenta de Twitter

Debido a las respuestas de muchos usuarios de Twitter, donde se refería de forma racista a los dirigentes de las departamentales, Erick Osores decidió cerrar su cuenta. Por el momento no se sabe si volverá a usarla.

El periodista deportivo inició sus declaraciones polémicas con motivo de los cambios de estatutos de la FPF. No usó la TV para referirse al tema, sino su programa de Facebook, Futboleros 2.0.

