Erick Osores revive accidente en vivo y culpó a Verónica Linares por no auxiliarlo | VIDEO

Fue ayer y si se acuerda. El conductor de América Deportes, Erick Osores revivió la aparatosa caída que sufrió minutos previos al programa en vivo que conduce en Canal N. Pero, esta vez el periodista deportivo culpó a la conductora Verónica Linares de no auxiliarlo en lugar de grabar para su cuenta oficial de Instagram.



Erick Osores, en la última edición del noticiero "Primera Edición" le recordó a la experimentada conductora de noticias que "no hizo nada" para ayudarlo cuando vio que cayó abruptamente sobre el set de televisión, luego de intentar jugarle una broma a su compañera de turno.

"Muy bien muy bien. Pero yo conozco a otros que han dejado a la gente tirada y no han hecho nada", señaló Osores tras el pase que le dio Linares y Federico Salazar al bloque deportivo del noticiero.

Verónica Linares le responde a Osores

"Un ratito, un ratito, un ratito. Espero que lo que estés diciendo es una broma. No me vas a mí a venir a acusar, no me vas a acusar de no haberte socorrido. Es un lío entre los dos y las redes sociales nada más que ahorita lo solucionamos", le respondió la periodista de América Televisión, en un evidente clima de bromas entre ambos.

