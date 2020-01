Deportivo Municipal anunció muchas contrataciones el pasado viernes 17 de diciembre. Entre algunos de los futbolistas fichados están: Andy Pando, Junior Ross, Mario Velarde, el arquero Hairo Camacho, los defensas David Díaz, Yhirbis Córdova y Cristian Dávila, además de el volante Jean Pierre Archimbaund.

Con todos los nuevos nombres que se suman a Deportivo Municipal, el periodista Erick Osores, quien en muchas ocasiones mencionó que es hincha del equipo edil, cuestionó los refuerzos: “Municipal contrató exjugadores, es candidato a descender. Solo le falta fichar a Carty. A Andy Pando no lo llevaría, jugó solo 5 partidos el último año, prefiero llevar a un chico de 23 años que tenga 20 partidos en segunda. Estamos contratando a granel, lo que hay", indicó en el programa Futboleros 2.0.

“Deportivo Municipal no agilizó el tema de refuerzos por varios motivos. Los nuevos administradores no se asesoraron bien y traen jugadores que tuvieron mal año, muy grandes, aunque en el fútbol todo puede pasar. Entiendo que la gente de edificaciones es sensata, pero no puedes traer exjugadores”, agregó.

El último refuerzo que anunció Deportivo Municipal fue Masakatsu Sawa, considerado ídolo del club. El japonés llega de jugar en Unión Huaral de la segunda división.