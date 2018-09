Erick Osores llamó "miope" a Gareca por no haber convocado a jugador de Municipal

El periodista Erick Osores volvió a cuestionar a Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, por no haber convocado a un jugador que actúa en el torneo local de cara a los amistosos que disputará la 'bicolor', ambos en Europa, frente a Holanda y Alemania.

De acuerdo al conductor de "Fútbol en América", el 'Tigre' debió llamar a Aldair Salazar, defensa de 24 años que forma parte de Deportivo Municipal. Puesto que no lo hizo, Osores llamó "miope" al argentino por no haber considerado al lateral derecho que, en el último triunfo de su equipo ante Binacional, fue el que dio la asistencia para el gol de José Carlos Fernández.

"¡Qué jugador que es Aldair Salazar! (Ricardo) Gareca, terrible miopía", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Esta no es la primera vez que Erick Osores se pronuncia al respecto. Ya antes había dicho lo siguiente: "A mí Johan Madrid no me desagrada, pero para mi gusto más lateral es Aldair Salazar, y por mucho. Pero, bueno, es el punto de vista de Gareca".