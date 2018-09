Erick Osores tras ser criticado en Twitter: "A mi nivel no vas a llegar"

Luego de que el periodista deportivo Erick Osores llamara "miope" a Ricardo Gareca por no haber convocado a la selección peruana a Aldair Salazar, defensa de Deportivo Municipal, la reacción en las redes sociales no se dejó esperar.

Y aunque muchos respaldaron la posición de Osores, hubo quienes criticaron su comentario. Siempre activo en las redes, el conductor de "Fútbol en América" suele contestar las opiniones de quienes lo siguen. No obstante, una respuesta en particular llamó la atención por su tono arrogante y altanero.

"Por eso el periodismo deportivo está cómo está, por tipos como Osores. Dan vergüenza a quienes estudiamos para dedicarnos a esto, son el peor ejemplo. El único referente que tenía ya está en el cielo ahora: Daniel Peredo", le escribió un cibernauta que está estudiando la misma carrera de Erick Osores.

La respuesta de el 'Príncipe' no tardó en llegar: "Podrías ser un gran periodista de Twitter. Suerte, que a mi nivel no vas a llegar", disparó la figura de América TV.

En otro comentarios, uno de sus seguidores le aconsejó al comunicador que no caiga en ese juego. "No piso el palito. Sucede que tengo el defecto de siempre burlarme un rato de los 'menos lúcidos'. Sé que está mal....pero no me puedo contener", escribió Osores.