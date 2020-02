Luego de la salida de Manuel Barreto de Sporting Cristal, el periodista deportivo Erick Osores analizó a los posibles candidatos para llegar al banquillo celeste y en su repaso por los exentrenadores de Cristal, recordó al argentino Claudio Vivas, de quien aseguró tenía una mala educación.

“Marcelo Vivas mandaba a comprar pan con ajo y cebolla a los dirigentes de Sporting Cristal, y a los jugadores ‘chibolos’: ‘oye cochino tal por cual vete de acá no te quiero’. Mala persona. No puedes mandar a bañarse a Francisco Lombardi. Marcelo Vivas vuelve después porque no lo querían, más que por su mal carácter, por su mala educación”, indicó en su programa Futboleros 2.0.