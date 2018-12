Erick Osores considera que error arbitral en la semifinal no fue grosero

Siempre polémico. El pase a la final de Alianza Lima ha traído una serie de comentarios en el mundo del fútbol, uno de los más polémicos ha sido el de Erick Osores, quien apareció en televisión nacional la mañana del viernes y comentó sobre el gol no cobrado de Christofer Gonzales en el Monumental de la UNSA.

"Tremendo gol, pero quién podía asegurarlo en la imagen instantánea. Todo el mundo sale a decir que la pelota entró, pero en la décimo novena repetición todos somos guapos", dijo inicialmente el periodista en su bloque deportivo en América Televisión.

Sin embnargo, ese no fue el comentario que levantó la polémica, sino que consideró que el error de Joel Alarcón y su asitente, no fue grosero. "Aquel que diga que el árbitro se equivoca groseramente por no cobrar el gol, está mintiendo de la manera más cínica. El árbitro está detrás de Gonzales cuando ejecuta y hay un principio básico: si no está seguro, no lo puede cobrar", agregó.

Asimismo, Erick Osores comentó que Melgar no puede echarle la culpa a los árbitro ya que al tener una llave casi cerrada y encaminada la 'tiró' a la basura. "Encolumnarse detrás del arbitraje es tapar lo que Melgar desechó y despilfarro", finalizó.

TAMBIÉN LEE