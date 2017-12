Erick Delgado y la emotiva carta de despedida a los hinchas de Municipal

Erick Delgado no continuará en Municipal el próximo año y su ausencia se hará sentir entre los hinchas ediles, quienes guardan buenos recuerdos del portero. Por ello, el 'Loco' publicó una carta dirigida a la 'Franja' en la que agradece el cariño recibido durante los últimos tres años que defendió sus colores.

"Quiero agradecer al fútbol y a la vida por haber puesto a Muni en mi carrera por estos años, donde me tocó defender a la banda. Aquí aprendí lo que era ser parte de uno de ustedes, todos los compañeros y amigos que gané estando acá, porque sin ustedes no se hubiera podido lograr que Municipal volviera a ser el equipo protagonista", escribió Erick Delgado.

Se fue sin títulos

Pese a los agradecimientos, Erick Delgado lamentó no haber podido regalarle un título a Municipal mientras estuvo en ese equipo. El portero considera que eso hubiese sido un lindo premio ante tanto esfuerzo hecho en la 'Academia'.

"Me voy con la espina clavada de no poder haber llegado a ser campeón con ustedes, creo que hubiera sido premio a tanto esfuerzo y sacrificio de todos. Haber sido su capitán estos tres años sin duda me llevó una responsabilidad linda de la cual siempre estuve orgulloso de tenerla", expresó Erick Delgado.

"A todos los hinchas gracias por haberme respetado y más aún haberme querido, los quiero y los respetaré siempre, saludos a todos y siempre los llevaré en el corazón ¡ECHA MUNI!", finalizó el exarquero de Municipal.