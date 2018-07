Erick Delgado y sus primeras palabras como 'santo'

Erick Delgado rompió su silencio y declaró como jugador de la Universidad San Martín, el portero se encuentra fuera del país, pero debido al interés de los 'santos' el 'loco' no tuvo dudas en asegurar que será un año positivo vestido de blanco.

'Loco' cuidará a los 'santos'

'Siempre me gustó el proyecto de la San Martín, con jóvenes, y ahora que se me presentó la posibilidad de integrar su plantel no lo dudé. Agradezco a su directiva la confianza que ha puesto en mí. De ahora en adelante daré lo mejor por el grupo', declaró Erick Delgado a RPP.

Será el cuarto club que Erick Delgado defienda en su carrera, tras custodiar la valla de Sporting Cristal, Juan Aurich y Deportivo Municipal, su último equipo (2015-17). Estuvo 6 meses sin equipo, pero ahora que el 'santo' tocó la puerta está listo para reaparecer.