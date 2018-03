Erick Delgado: "Hice todo para volver a Sporting Cristal"

"Debo ser el jugador en actividad que más quieren los hinchas de Sporting Cristal, dice Erick Delgado. El experimentado arquero, de 35 años, salió un momento de sus cuarteles de verano y conversó con EL BOCÓN, en medio de esta avalancha de pedidos por parte de los aficionados celestes, quienes reclaman su regreso al club tras una irregular campaña que ha venido mostrando el actual golero rimense, Patricio Álvarez.

Precisamente, el Loco evitó pronunciarse sobre el último incidente que tuvo el Pato con los seguidores cerveceros en el choque ante UTC. Además, Delgado reveló que pudo atajar en Real Garcilaso esta temporada y analizó cómo viene actuando su exequipo Municipal en estas primeras ocho fechas del Torneo de Verano, donde no ha tenido un buen inicio.

Erick, ¿es cierto que tienes chance de atajar en segunda?

En mis planes no está atajar en segunda profesional, con el respeto que se merecen las instituciones y compañeros que tienen la suerte de jugar allí. Yo ni siquiera he dicho eso. Todo ha sido simples especulaciones.

¿MANEJAS ALGUNA OFERTA DE PRIMERA DIVISIÓN?

Vengo entrenando con normalidad; aparte de que siempre me ha gustado estar en forma, mi vida es el deporte. A fin de año tuve la posibilidad de ir a algunos clubes, la oferta que fue más concreta me la hizo Real Garcilaso y no se dio por un montón de factores. No es que no haya tenido ofertas, simplemente no se dio. Por ahí no cumplían con las expectativas que yo quería. Entonces, decidí que iba a esperar.

¿CÓMO ANALIZAS EL RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS EN EL TORNEO DE VERANO, VISTE A MUNICIPAL, TU EXCLUB?

Yo estoy afuera y soy el menos indicado para hacer una crítica sobre el equipo edil porque no sé qué está pasando dentro del grupo. Por lo que he visto, creo que todavía no han podido plasmar una idea de juego, su puntaje no es bueno y eso también es perjudicial por el tema que sacar buenos resultados hace que el equipo se haga fuerte. Conozco a la mayoría en Municipal, sigo teniendo contacto con muchos y siempre deseo que les vaya bien.

GRACIAS TOTALES

Hace unos días, el exguardameta rimense tuvo un gesto de agradecimiento con los fanáticos que le piden que regrese a La Florida. El golero escribió en su cuenta de Twitter un sentido mensaje y en esta entrevista nos explica cómo le nació responderle a sus entrañables seguidores que añoran su retorno después de seis largos años.

¿CÓMO TOMAS QUE MUCHOS HINCHAS CELESTES TE PIDAN DE VUELTA en el CLUB?

Estas muestras de afecto siempre las tomo con mucha gratitud. Voy a repetir lo que dije hace algunos años: debo ser el jugador en actividad que más quieren los hinchas de Sporting Cristal y eso me reconforta, pues estuve 20 años en la institución. El cariño hacia los hinchas es recíproco, tengo que ser hidalgo y reconocer que me llegan a los oídos los comentarios de muchos seguidores. Simplemente quiero decirles que en su momento, en diciembre para ser más exacto, hice todo para poder volver. Realmente no sé por qué no se puede dar mi vuelta, realmente para mí también es una incógnita. Ojo que tampoco quiero hacer una novela, pero sí, siempre mostraré mi gratitud hacia el club y más a los hinchas.

En estos momentos, ¿pasa por tu cabeza volver a Sporting Cristal?

No sé si en estos momentos, pero seguramente el tema de Cristal estará siempre abierto. Para nadie es un secreto que es una institución en la cual yo nací y no puedo decirte que no lo he pensado; es más, como te vuelvo a decir, hice todo lo posible, lo que estuvo en mis manos, para regresar y se me ha hecho esquivo hasta ahora.

¿Qué decir del último incidente que tuvo Patricio Álvarez con los hinchas celestes?

La verdad es que no vi el partido, pero quiero aclarar que el último mensaje que puse en mi cuenta de Twitter fue porque los hinchas me estuvieron mandando varios mensajes, por eso es que decidí escribir a manera de agradecimiento. Pero, de verdad, no sé qué ha pasado. No voy a hablar de lo que haya pasado entre los hinchas y los compañeros de trabajo, eso a mí no me incumbe. Como te repito, yo puse eso porque los hinchas me mensajearon. Normalmente no soy de contestar mensajes, si no tampoco ponía nada.

