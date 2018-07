Erick Delgado: "Deseché una oferta de Garcilaso por esperar a Cristal"

Erick Delgado defenderá lo que resta de la temporada la camiseta de San Martín, pero antes pudo hacerlo por la 'celeste' y no precisamente la de Sporting Cristal. El portero contó que tuvo una oferta de Real Garcilaso, pero la desechó.

"A fin de año no acepté ir a Garcilaso simplemente por un tema personal. Escapa de lo que ellos me ofrecieron. Yo quería esperar a otro equipo, pero se cayó esa situación", comentó el guardameta nacional al programa Capital Deportes.

¿A qué equipo aguardaba el 'Loco'? "Yo esperaba a Cristal… En algún momento me puse a pensar y dije ‘debí haber ido’ (a Garcilaso). Esta mitad de año, cuando extrañaba el fútbol, sabía que quería tapar de nuevo… En ningún momento pensé en dejar el fútbol. Me siento bastante fuerte y bien para jugar", aseguró.

"Hablar de Cristal es complicado. Hasta ahora no entiendo por qué esa contrariedad conmigo. Terminé en Municipal haciendo un buen año, vengo tapando muchos partidos. Me extraña, no soy el que debe dar una respuesta completa a eso", agregó el nuevo cuidavallas 'santo'.