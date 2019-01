Equipo de Copa Perú hará su presentación oficial ante Universitario

Mientras Universitario de Deportes se encuentra en Chile pensando en los amistosos que tendrá ante la Universidad de Chile y Universidad de Concepción, un equipo de la Copa Perú ha confirmado su presentación oficial donde tendrán a los cremas como rival.

El técnico de León de Huánuco, José Pari Cahuana, indicó lo siguiente: “La pretemporada debemos iniciarla en estos días, tomando en cuenta que el 16 de febrero inicia el campeonato, para que los jugadores puedan adaptarse inmediatamente el estilo de juego que voy tratar de plasmar, pensando en nuestra presentación oficial que debe ser el 10 de febrero frente a Universitario y el debut en la Copa Perú”, afirmó el entrenador para Página 3.

Además, habló sobre la preparación de su equipo pensando en el ascenso: “Como club grande debemos pensar en traer lo mejor y creo que los mejores están libres de diciembre hasta la quincena de enero, porque si pensamos en traer jugadores en abril o mayo es difícil, no vamos a encontrar jugadores de jerarquía, eso quiero que entiendan los dirigentes. Antes de venir envié la lista de jugadores con los que me gustaría contar del año pasado y también he pedido a Carlos Aliaga, Javier Jiménez, ojalá puedan definir al aspecto económico”, finalizó.

