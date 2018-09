Entérate desde qué día la selección peruana empezará sus entrenamientos

Con la lista de convocados de Ricardo Gareca para los amistosos ante Chile y Estados Unidos, también se pudo conocer desde qué día la selección peruana empezará con sus entrenamientos en la capital, antes de viajar a tierras estadounidenses. Mediante sus redes sociales, FPF anunció que los trabajos en la Videna empiezan este martes 2 de octubre.

Como ya ocurrió en la convocatoria anterior, los futbolistas citados que militan en el torneo local serán los primeros en ponerse a la orden de Ricardo Gareca. Ellos son Horacio Calcaterra, José Carvallo, Nilson Loyola, Patricio Álvarez y Johan Madrid.

Por un tema geográfico, los jugadores de la selección peruana que se sumarán más rápido a los entrenamientos serán Miguel Trauco (Flamengo), y Luis Abram y Miguel Araujo, ambos en el fútbol argentino.

En un momento de la conferencia de prensa, Ricardo Gareca mencionó las razones por las que no convoca a más jugadores del torneo doméstico, sin mencionar ni dar detalles de quiénes se trata. "No reúnen las condiciones para un nivel internacional y si no reúne esas condicione. Me lo pueden repetir en todas las convocatorias, pero yo no los tengo en cuenta", dijo Ricardo Gareca.

