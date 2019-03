Enrique Bologna recordó su paso por Alianza Lima y elogió a Russo

Enrique Bologna, arquero argentino que actualmente pertenece al plantel de River Plate, vigente campeón de la Copa Libertadores, se tomó unos minutos para hablar con EL BOCÓN sobre su paso por Alianza Lima, rival de este miércoles por dicho torneo.

Han pasado 9 años desde que el experimentado arquero, Enrique Bologna vistió la camiseta blanquiazul y tuvo su primera experiencia en el extranjero. En el cuadro victoriano, atajó 26 partidos y anotó 4 goles.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

¿Qué sensación te produce que el hincha de alianza te recuerde con aprecio?

Considero que el aprecio es mutuo, tanto para el hincha aliancista como al club. Tengo un gran recuerdo de mi estadía allá.

¿Qué significó para ti haber defendido su camiseta?

Fue un placer para mí y un orgullo vestir esa camiseta por la manera en que me trataron, tanto los hinchas como todos los empleados del club.

¿Cómo así nació la idea de patear penales en alianza?

Me dieron la confianza de patear y la verdad lo disfruté con mucha responsabilidad. Recuerdo el gol que anoté en el clásico; lástima que perdimos ese partido. La experiencia fue hermosa; el Estadio Nacional estaba totalmente repleto.

¿Qué otra cosa recuerdas del hincha blanquiazul?

Que son increíbles. Llenaban todas las canchas, tanto en Lima como en el interior del país.

¿Sigues la campaña aliancista?

Sí, siempre me fijo cómo está. Hago lo mismo con los demás clubes donde estuve durante mi carrera, como Banfield, Unión de Santa Fe y Peñarol de Uruguay.

¿Te hubiese gustado seguir más tiempo en la Victoria?

Obvio que sí. Fue una lástima no haber seguido. El club tenía toda la intención de que me quede; pero Banfield, equipo dueño de mi pase, me hizo volver porque me necesitaban acá.

Y ahora que los tienes de rival por copa libertadores, ¿qué sensación te produce?

Ojalá pueda estar en la convocatoria para volver a ver gente de allá.

¿En River Plate saben que jugaste en alianza lima?

Siempre saben de Alianza, porque tengo los mejores recuerdos de allí. La verdad es que tuve mucha suerte, ya que donde me tocó ir fui feliz y tengo las puertas abiertas para volver algún día. Un afortunado me siento y significa que algo hice bien.

¿Consideras que bajo la dirección técnica de Miguel Ángel Russo el equipo puede competir en Copa Libertadores?

Totalmente, así será.Con la experiencia que tiene el profesor Russo y el respeto que le tienen todos por su trayectoria como técnico, estoy seguro de que Alianza Lima va a tener más oportunidad claramente para competir en esta Copa Libertadores.

¿Consideras que River Plate es favorito en su grupo?

River Plate siempre va a ser favorito en cualquier grupo. Después, hay que demostrarlo con hechos. Los rivales que nos han tocado no van a ser nada fáciles.

Finalmente, ¿tuviste algún contacto con algún excompañero de alianza lima?

Hace bastante no hablo con alguien de Alianza, pero cuando Paolo Hurtado estuvo en Peñarol nos pusimos en contacto otra vez.