Facebook Viral | Con las 5 del BOCÓN repasa las noticias más importantes del día con Pamela Ríos.

Universitario jugará sin hinchada

Tras varios días de incertidumbre, finalmente la Policia Nacional del Perú dio luz verde para la realización del Sport Boys - Universitario en el Miguel Grau del Callao. No obstante, partido se jugará solo con hinchada local. Por otro lado, Gregorio Perez aseguró que esta enfocado en el partido del fin de semana, pero que no deja de pensar en el clásico.

💪¡Que salte todo el Grau!



📅Este Domingo el partido será sólo con hinchada local y en Norte la promoción es de 1 Adulto + 1 niño a s/.15. ¡Obligatorio asistir con camiseta rosada!💞



🌐 https://t.co/xJuPD0UIKt#AFuerzaDeEmpeño#VamosBoys pic.twitter.com/jqxQ59G1td — Club Sport Boys (@sportboys) February 27, 2020

Beto Da Silva incierto

La llegada de Beto Da Silva a Alianza Lima podría caerse. Y es que al parecer, el club blanquiazul habría incumplido con el acuerdo inicial de transferencia. De no llegar a un acuerdo con el equipo de La Victoria, Da Silva podría llegar a la MLS de Estados Unidos. Recordemos que Beto llega luego de varios meses de para tras desvincularse con Deportivo La Coruña, aunque su pase aún no llega, siendo este el motivo por el cual aún no debuta con los ‘grones’.

Pacheco en el once titular del Fluminense

Fernando Pacheco se estrenó con el Fluminense. El futbolista debutó como titular el día de ayer ante Moto Club por la primera fase de la Copa Brasil en el Estadio Governador João Castelo. Hace dos semanas, Fernando Pacheco jugó los últimos 33 minutos el clásico Fluminense ante Flamengo por semifinales del Torneo Carioca.

🚨🚨🚨 | Fernando Pacheco es titular por primera vez en Fluminense. El peruano ejercerá como extremo izquierdo ante Moto Club, por la primera ronda de la Copa Brasil. pic.twitter.com/1qR9mOuS21 — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) February 27, 2020

Alexander Callens anotó en la Concachampios

Alexander Callens anotó su segundo gol de la temporada con la camiseta del New York City en la Concachampions. El peruano puso el 1-0 ante San Carlos de Costa Rica, partido de vuelta por los octavos de final del torneo. Con la victoria de 5-3 en el duelo de ida, el equipo del nacional pasó a la siguiente etapa.

Con este gol de Alexander Callens, New York City venció 1-0 al Deportivo San Carlos por la ConcaChampions. El equipo del peruano accedió a cuartos de final de la competencia. 🇵🇪@pasefiltradoPE pic.twitter.com/ezHqxMxFe7 — Gonzalo Rodríguez (@gonzalo1804) February 27, 2020

Paolo Guerrero avanzó en la Libertadores

El depredador está de vuelta. Nuestro capitán anotó (45′+4) en la victoria del Inter ante Tolima (1-0)y pasó a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Cabe resaltar que Paolo Guerrero está entre los máximos anotadores peruanos del evento de fútbol más importante del continente con 15 tantos.