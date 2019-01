Emelec vs. Sporting Cristal EN VIVO por la 'Explosión Azul' desde Ecuador

Sporting Cristal viajó este martes rumbo a Ecuador para disputar la 'Explosión Azul', evento donde el equipo de Emelec realizará la presentación oficial. El partido se iniciará a las 8:30 pm (hora peruana) en el Estadio George Capwell de Guayaquil y será el primero de los dos partidos que ambos equipos disputen a modo de preparación para el inicio de la temporada 2019. El partido lo podrás ver a través de DirecTV Ecuador o seguir el minuto a minuto por elbocón.pe.

Los celestes con bajas

Sporting Cristal no contará con dos jugadores importantes en el once titular. Emanuel Herrera y Horacio Calcaterra no viajarán a Ecuador, pues el delantero tiene una lesión en la rodilla derecha mientras que el mediocampista celeste tiene una molestia en el aductor derecho. Cabe recordar que ambos también fueron ausentes del partido amistoso ante Sport Boys en La Florida.

Con esta ausencia, quien arrancaría de titular es Alexander Succar, el hombre que peleará el puesto de centrodelantero con el goleador argentino.

Dura preparación de los azules

De otro lado, Emelec ha realizado su preparación en Argentina y el lunes arribó a Guayaquil para finiquitar detalles de cara a su presentación.

"Nos valió el trabajo realizado en Argentina para conocernos y compenetrarnos con nuestros compañeros, para estar listos pensando en lo que se viene a nivel local y en Copa Libertadores", indicó el volante Gabriel Cortes en su llegada a Guayaquil. uno de los recientes fichajes del club.

Horarios en el mundo para la 'Explosión Azul'

Perú: 8:30 pm

Ecuador: 8:30 pm

Colombia: 8:30 pm

Miami: 8:30 pm

Venezuela y Bolivia: 9:30 pm

Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile: 10:30 pm

Brasil: 11:30 pm

España: 2:30 am (31 de enero)

