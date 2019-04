Emanuel Herrera y su mala racha con Cristal explicado en cifras

Emanuel Herrera fue un 'killer' del gol el año pasado con la camiseta de Sporting Cristal, cuando logró romper el récord del histórico Eduardo Esidio, brasileño que a inicios de los 2000 había anotado 37 goles en una temporada, una cifra sin precedentes en nuestro fútbol.

El delantero de Sporting Cristal cerro una temporada en la que había sido notablemente regular. Sus 40 goles en el torneo peruano los consiguió de principio a fin; es decir, desde la primera fecha hasta los 'Play Off'. Sin embargo, hoy el atacante argentino anda bastante lejos en las estadísticas y pareciera que los rivales ya conocen cómo juega el equipo bajopontino, que han logrado neutralizar a su mejor delantero.

Sus números

Para ser exactos, a la fecha 9, Emanuel Herrera llegaba con 14 goles. Ya le había marcado un hat trick a Alianza Lima y ya nadie dudaba en que el argentino sería uno de los artilleros del torneo a finales de temporada. Si comparamos sus seis primeros partidos, Herrera había marcado 9 goles.

Delantero en pleno entrenamiento en La Florida

Este año el futbolista gaucho lleva apenas 3 goles en sus 6 primeros compromisos. El delantero ha anotado la tercera parte de lo que, por estos meses, ya había marcado el año pasado.

Y por si fuera poco, Herrera no marca desde la fecha 5, cuando le hizo un doblete a César Vallejo. Sin contar el duelo ante Ayacucho FC, que no lo jugó, Herrera se ha hecho ausente en el marcador en cinco partidos, una racha negativa que no la tuvo en todo el 2018.

Más noticias en otros medios: