Emanuel Herrera y su enojo tras no poder jugar ante Alianza Lima

La novela llegó a su fin. Este fin de semana, Sporting Cristal no contará con la presencia de Emanuel Herrera en el ataque rimense ante Alianza Lima, pues la expulsión -para muchos, injusta- que sufrió en su último partido ante Sport Huancayo por la mordedura que sufrió.

Sin embargo, a pesar de la medida que había pedido la dirigencia de Sporting Cristal para anular la sanción, el informe del árbitro, Kevin Ortega, indica que el goleador celeste tuvo una conducta agresiva y mantendrá una fecha de sanción. Este viernes, en conferencia de prensa, Horacio Calcaterra conversó con los medios y expresó la molestia que tiene el delantero.

"Está molesto con la situación, quería jugar. Son cosas del fútbol que no las determina él, sino otra gente. Además, hay bastante evidencia, como me decía a él", señaló el volante quien está de cumpleaños este viernes. Asimismo, el popular 'Calca', se refirió a la falta que hará Herrera en el once de Claudio Vivas.

"Es un jugador importante para nosotros. Somos un equipo grande y tenemos que responder de la misma manera, para ganar. Es el goleador nuestro, pero tiene que hacerlo bien quien entre", finalizó.

