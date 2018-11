Emanuel Herrera: "Trato de no pensar en el récord de Esidio"

El delantero de Sporting Cristal, Emanuel Herrera, está a solo dos goles de romper el récord los 37 goles marcados por Eduardo Esidio en la temporada 2000 con camiseta de Universitario de Deportes. Pero pese a que la diferencia es corta, el atacante celeste afirmó que trata de no pensar en la marca, pues le causaría ansiedad.

"Sí digo que no me causa ansiedad (batir el récord) estaría mintiendo, trato de no pensar mucho en eso, porque me puede jugar en contra, por eso trato de ir partido a partido", aseguró.

UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO

Asimismo, el artillero rimense reveló que todos sus compañeros se han comprometido en ayudarlo a batir los 37 goles del exdelantero de la 'U' y para ello tendrán tres partidos del Torneo Clausura y dos de los Play-Offs, para hacerlo.

"Ellos también están pendiente de que rompa el récord, para mi, de verdad, me da un orgullo grande que ellos también sienta lo mismo que yo, esperemos lograrlo porque esto va a ser de todos. Esta marca no será solo mio, sino de todo el club", sostuvo.