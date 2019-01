Emanuel Herrera seguirá en Sporting Cristal

Emanuel Herrera, delantero de Sporting Cristal, a la salida del predio de La Florida y mientras se tomaba algunas fotos con los hinchas celestes, descartó la posibilidad de emigrar al Atlético Nacional de Medellín, un escueto pero contundente "me quedo" fue su respuesta.

Con 44 partidos, 43 goles y 6 asistencias en la temporada 2018, Emanuel Herrera habría decidido permanecer en Sporting Cristal para luchar por el bicampeonato y jugar la Copa Libertadores. luego que en su momento no pudiera concretarse el interés de Atlético Nacional, quien tenía un impedimento para inscribir jugadores, el cual ahora ya fue levantado. Al respecto el gerente de Sporting Cristal, Alfonso García-Miró manifestó: "No tenemos ninguna propuesta por Emanuel Herrera. Nos vamos a reforzar en el ataque pero no diremos nombres".

Por su parte el presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez reveló su poco entusiasmo por lograr el fichaje de Emanuel Herrera, quien estuvo a punto de arribar al 'verde' el año pasado, pero por el problema del TAS su fichaje se cayó. "Muy frío lo de Emanuel Herrera, pero habrá que mirar y hablar qué posibilidades hay para traerlo", confesó en dialogo con Carlos Antonio Vélez.

En ese sentido, el presidente de Atlético Nacional dijo que el refuerzo "no tiene nacionalidad, no hay restricción. Estamos abiertos para ver qué puede conseguirse. No son argentinos, no son brasileños. Hay muchos. Teníamos prácticamente las contrataciones en diciembre, pero con el fallo los nombres en carpeta se cayeron, los jugadores tienen familias y quisieron definir su futuro.