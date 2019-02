Emanuel Herrera fue mordido por jugador de Huancayo en pleno partido [FOTO]

Un hecho particular ocurrió en el encuentro entre Sport Huancayo y Sporting Cristal. El delantero Emanuel Herrera que desde su llegada a Perú ha tomado protagonismo únicamente por sus goles, reaccionó de manera inesperada tras pelear un balón con el jugador de Sport Huancayo, Luis Maldonado, quien además lo mordió en la pierna.

En una jugada de ataque favorable para el cuadro 'celeste', el argentino intentó controlar el balón pese a que el futbolista rival ya había tomado cierta ventaja sobre el esférico. Ambos cayeron durante dicha disputa y luego de unos segundos se puede apreciar cómo Herrera aparta a Maldonado de una manera brusca pese a haber levantado los brazos inicialmente, según lo que se pudo conocer luego debido a una foto, el defensor de Huancayo atinó incomprensiblemente a morderlo.

Ambos jugadores terminaron expulsados luego de esta acción que ocurrió en el minuto 39 del compromiso.

El goleador 'celeste' subió una foto de la mordida a su cuenta de Instagram donde se mostró indignado pues se trató de su primera tarjeta roja de toda su carrera

"No puedo creerlo. Siento mucha impotencia por lo que sucedió en Huancayo. Es la primera vez que me echan en mi carrera! El 2018 solo una amarilla! Y da bronca que sea por una injusticia. El rival me mordió la pierna, el árbitro lo vio, lo sabía, yo me alejé pensando que se haría justicia y no fue así. Me expulsaron!!!".





DATO: Sporting Cristal venció 2-0 a Huancayo. Los goles fueron marcados por Omar Merlo y Cristofer Gonzáles.

