Eduardo Esidio a Emanuel Herrera: "Las marcas están para batirse"

"Los marcas están para batirse", dijo Eduardo Esidio con respecto a su cantidad de goles anotados en el 2000 cuando pertenecía a las filas de Universitario, pues el futbolista brasileño fue el máximo goleador en ese año con 37 goles anotados. Hoy en el Torneo Descentralizado, el atacante de Sporting Cristal, Emanuel Herrera ya tiene 30 goles y cada vez se acerca a la marca del ex jugador crema.

Eduardo Esidio ya conoce que es lo que viene sucediendo en el campeonato local y por ello se pronunció sobre el argentino que reside en La Florida. "Las marcas son también para ser batidas. Como dice la Biblia, hay tiempo para todo este mundo, así que cuando me tocó romper el récord con 37 goles, sabía que algún día, llegaría otro jugador para superarme. Pero eso sí, siento que el cariño de todo un país como el Perú nadie me lo quitará", precisó el brasileño a 'Todo Sport'.

Además, el ex delantero agregó que siempre confió en que alguien iba a llegar al fútbol peruano y lo podía superar. "Es parte del deporte, si es en este año, no hay problema", precisó Esidio. Sin embargo, el goleador crema confesó que no conoce a Emanuel Herrera, pero se alegra por todo lo que está logrando en Sporting Cristal. "Espero algún día conocerlo y felicitarlo si rompe mi récord", expresó.

Finalmente, Esidio comentó que aún mantiene comunicación con los jugadores que compartió vestuarios en Universitario. "Casi siempre hablo con Pajuelo, Ibáñez, Ciurlizza, Portilla y Grondona, son grandes amigos que el fútbol me dio".

