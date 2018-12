Emanuel Herrera da pistas sobre su futuro en Sporting Cristal

Goles son amores y buenos contratos debería ser la frase que encaje mejor con el presente del delantero de Emanuel Herrera. El 'Tanque' no solo cumplió con las expectativas de Sporting Cristal, sino que de lejos pagó todo el dinero que se ha invertido en el futbolista al marcar 40 tantos solo en el torneo local. Debido a ese detalle, varios equipos del exterior preguntaron por él, aunque el goleador aclaró que tiene contrato con Cristal.

"Tengo contrato, voy a disfrutar mis vacaciones y después veré qué pasa. Ha sido mi mejor año, en lo personal pude meter muchos goles y los coroné con un campeonato. Caí en un grupo humano muy bueno y me recibieron de la mejor manera, creo que me encontraron en un momento de mi carrera que necesitaba esto ya que venía de pasar por un montón de cosas", declaró Emanuel Herrera a Fox Sports.

El gol 40 de Herrera en la final ante Alianza

Además, agregó que de no haber logrado el título habría sido injusto. "Nosotros sabíamos que, desde un principio, el torneo estaba apretado. Pero ahora Mario Salas habló con nosotros y, con su experiencia, nos dijo que estas finales las juguemos con todo. Más allá de si campeonábamos o no, sabíamos que hicimos un gran año pero no haber ganado el título habría sido injusto por todo lo que ganamos en todo el año", añadió el atacante de 31 años.

LEE ADEMÁS: