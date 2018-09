Emanuel Herrera confesó querer jugar por Perú y así reaccionan en Ecuador

Emanuel Herrera hace algunos años era el goleador de Emelec de Ecuador, club con el que obtuvo un bicampeonato en los años 2014-15. Por ello, unas declaraciones del delantero argentino sobre la selección peruana han causado repercusión en el vecino país.

El delantero de Sporting Cristal confesó que deseaba jugar por Perú: "Si me dicen para nacionalizarme, claro que lo haría. Uno de los sueños que siempre tuve fue jugar por una selección. En mi país no es posible por la cantidad de jugadores que hay en mi puesto, pero me gustaría defender la camiseta de Perú", dijo a El Comercio.

En Ecuador resaltaron estas declaraciones de Emanuel Herrera, a quien aún le faltan algunos años para poder nacionalizarse y tener su oportunidad con la bicolor. El delantero tiene actualmente 31 años, por lo que todo dependerá de Ricardo Gareca si de aquí a algunos años lo llama para la bicolor.

Herrera marcó dos goles en la victoria de Sporting Cristal en el Alberto Gallardo ante Sport Boys y ha sumado 27 goles, quedando a solo dos de la marca histórica de Eduardo Esidio.

