Elo Bengoechea es la nueva conductora del programa Menú Deportivo de UCI Noticias. En la última edición del programa digital, la hija de Pablo Bengoechea ironizó sobre estilo de juego al cual encasillan a su padre y manifestó que hubiese ido a la par con lo que propone actualmente Universitario de Deportes.

“La ‘U’ no está jugando y Alianza Lima jugaba mal los últimos años. ¿Qué diferencia tiene esta ‘U’ con como jugaba la anteriore Alianza? Su juegan los dos a la uruguaya”, señaló Elo respecto al estilo de juego que tanto se le criticó a su padre.

Su compañero Alex Rissi trato de explicarle a Bengoechea que al cuadro crema siempre se le identificó más con el fútbol charrúa por temas como la garra y a Alianza Lima más con el juego técnico y quimboso.

Inmediatamente, Elo indicó: “Entonces el problema no era que Alianza jugaba mal sino que no le correspondía jugar así a ese cuadro. Digamos que Pablo Bengoechea se tendría que haber ido a la ‘U’ y no a Alianza”, agregó.