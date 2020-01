A lo largo del 2019, Pablo Bengoechea se convirtió en uno de los técnicos más queridos, pero también más cuestionados del medio. Sin embargo, para sus hijas, el técnico de Alianza Lima es y seguirá siendo siempre su mayor ejemplo.

Elo Bengoechea, hija de Pablo Bengoechea, pisó la renovada redacción de El Bocón y contó entre otras cosas cómo fue recoger trofeo a mejor técnico victoriano que ganó su padre en la Gala de Premiación de la Liga 1. También, reveló diversos detalles sobre la vida del entrenador y sobre cómo es ser la hija del ‘Profe’.

¿Qué sentiste cuando recibiste el premio de tu padre como mejor técnico del 2019?

Bastante nerviosa, pero estuve muy contenta de poder representarlo. Como muchas personas lo han dicho siempre, es un obsesionado del fútbol. Su trabajo es su pasión. Se entrega al deporte al 100%. Es un lindo reconocimiento. Aunque lo importante para él era salir campeón, algo que no pudo conseguir.

¿Por qué crees que le critican el reconocimiento?

Creo que no soy yo quien debe decir si el premio era justo o no. Lo que sé es que era una votación y por algo salió seleccionado. Obviamente, si me preguntas a mí que soy su hija: diré que es el mejor y que ha hecho los méritos. No obstante, estoy segura que los otros tres técnicos nominados trabajaron duro para estar ahí.

¿Hincha de Alianza?

Yo no soy hincha de ningún equipo en específico. Soy de dónde está mi padre. Sigo apoyando al Peñarol, pero no tanto.

Hace unos días comentabas sobre lo bien reforzado que estaba Universitario …

La ‘U’ es un equipo grande como Alianza Lima. Por más que soy hija de Pablo Bengoechea, si quiero desenvolverme como periodista, tengo que comentar de todo. Me parece que contrataron a un técnico con mucha experiencia y que viene formando bien al equipo. El resultado ante Carabobo fue grande. Lamentablemente no ganaron. Asimismo, lo de Dos Santos es un gran acierto, ojalá siga igual.

¿Es difícil ser periodista siendo la hija de Pablo Bengoechea?

Sí. Lo hice cuando mi padre trabajaba en Peñarol, pero lo dejé porque me vinculaban mucho con él. Sin embargo, ahora lo que quiero es demostrar que soy más que la hija de Pablo Bengoechea. Si bien intento no aprovecharme de mi apellido y de los contactos de mi padre, la gente me sigue y seguirá viéndome así. Solo toca seguir preparándome y destacar por quién soy. Lo que sí tengo bien en claro es que debo diferenciar lo que es una primicia familiar y una laboral. Saber que lo que escucho en la mesa de mi casa y es privado del equipo no puedo lanzarlo.

¿Sientes que no tienes libertad al momento de opinar?

Del equipo que más me cuesta hablar es de Alianza Lima porque es donde trabaja mi padre. Por ejemplo, si no fuese la hija de mi padre, el día que hablé de Universitario no hubiese rebotado tanto. Tengo que ser más cuidadosa de cualquier persona a la hora de hablar de los equipos.

¿Cómo superó tu padre el campeonato pasado?

Nosotros estamos siempre juntos en las malas. Finalizado el torneo hicimos un asado con el cuerpo técnico. Somos bastante unidos. Además, tiene el optimismo de mi abuela. Él siempre está avanzando, no se queda. Junta fuerzas en la adversidad. Podrá estar mal 1 o 2 días, pero luego piensa por qué salieron mal las cosas y trata de mejorarlo para la siguiente.

¿Qué opinas del fútbol peruano?

Creo que es muy difícil por todos los obstáculos que hay. Además del calendario, hay altura, gras sintético. No sé si hay un fútbol tan diverso como este. Aunque, eso hace que sea más divertido. Por ejemplo, un uruguayo no está preparado para este ritmo, salvo que haya jugado una Copa Libertadores. En Uruguay tenemos un solo clima y llanura. No obstante, acá hay mejores sueldos. En mi país solo pagan bien en Peñarol y Nacional. Acá hay más oportunidades.

¿Cómo es Pablo en casa cuando no está trabajando?

Mi padre es muy metódico, muy estricto, le gusta estar informado, mirar y leer fútbol, aunque también basket. Cree que algunas situaciones del basket pueden ser transmitidas en el fútbol, ya sea en las jugadas preparadas o en las marcas. El fútbol es su motor, él dice que lo es su familia, pero yo creo que está a la par.

¿Crees que el equipo logre los objetivos de tu padre?¿Ganar el torneo y la Libertadores?

Él es muy exigente con él mismo y con todos en su entorno. Cree mucho en el poder de la convicción, en que si tú piensas mucho en algo finalmente lo atraes. Es por ello que mi papá se ha trazado metas tan grandes este año con el club. Espero que lo pueda conseguir.