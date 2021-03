Marcio Valverde no le corre al reto en los partidos. Fuera de la cancha, tampoco le corre a nada. Es de enfrentar las cosas con sinceridad y honestidad. Quizá por ello en los últimos tiempos se ha convertido en una de las voces con mayor resonancia del fútbol. Esta vez, EL BOCÓN le timbró y no arrugó para hablar de política. Al ex Sporting Cristal le saltó su vena política y compartió con nosotros su mirada sobre las próximas Elecciones 2021, su opinión sobre el debate presidencial. Picante e imperdible lo del mediocampista de Sport Huancayo de la Liga 1.

¿Estuviste al tanto del debate presidencial?

No me gusta la política, pero trato de saber la realidad del país. Acá todos nos roban. Observé los debates, pero más tratan de sacarse los tratos sucios unos a otros. El menos embarrado saldrá presidente. Todos quieren traer la vacuna. Voten por mí y te doy la vacuna, proponen los candidatos, es increíble.

¿Qué concepto tienes de la política en el Perú?

Me parece sucia. Es un círculo vicioso. Acá en Perú, el requisito para ser político es estar metido en actos de corrupción. ¿Quién tiene menos procesos o robos? Son unos sinvergüenzas.

¿Ya tienes definido tu candidato presidencial?

Ando desojando margaritas, pero no podré votar. Mi domicilio está en Huancayo. No viajaré por la pandemia, pagaré la multa. Pero igual siempre escucho a los candidatos.

¿Y por cuál te inclinas?

Me voy quedando con Alberto Beingolea. No tengo confianza en otro. Vamos a ver si antes de las elecciones si no le sacan cosas, ya que la política es muy cochina.

¿Dónde queda George Forsyth?

Pienso igual que mucha gente, si no ha podido con un distrito, menos podrá con un país. No pudo con tanta mafia que hay en La Victoria, menos con todo un país. Ojalá me equivoque y si sale elegido que haga bien las cosas. A veces lo noto seguro, pero tantas veces hemos escuchado el mismo cuento de siempre.

