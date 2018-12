El último técnico de Sporting Cristal que se fue tras campeonar

Tras varios días de suspenso en el que se hablaba de la salida de Mario Salas a Colo Colo, tras campeonar con Sporting Cristal, se confirmó que el técnico chileno dejará el equipo rimense para llegar al elenco albo, equipo donde fue futbolista a mediados de los años 90, en el cual además campeonó en tres 3 ocasiones.

Uno de los casos fue el de Mariano Soso. Luego de ganar el título nacional en la final a Melgar de Arequipa por 1-0 llegó a Gimnasia y Esgrima La Plata. Soso llegó a otra final, fue el 2018 con dirigiendo a Emelec, pero cayó ante LDU de Quito.

Detalles de la salida de Salas

"El domingo en la noche tuvimos la cena de celebración por el título, pero ahí Salas no nos comunicó nada. Aunque es verdad que no tenemos cómo competir frente a clubes más poderosos y no solo con Salas, sino también con nuestros jugadores más importantes", informó Federico Cúneo, presidente de Sporting Cristal.

