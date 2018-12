El sentido mensaje de Christofer Gonzales tras el gol que no le cobraron

Lo siente. Christofer Gonzales sigue ratificando su buen momento en el fútbol peruano y cada vez justifica su convocatoria a la selección peruana, por ello, en la semifinal ante Alianza Lima, anotó un golazo desde el borde del área pero que el árbitro no cobró.

El ex Universitario utilizó su cuenta oficial de Twitter para enviar un sentido mensaje a la afición rojinegra. "En una definición como esta, no logro entender como es posible que el juez de línea y el árbitro central no hayan podido ver que el balón ingresa en su totalidad. Nos quitan un sueño, el de nuestras familias y la ciudad de Arequipa", escribió el jugador.

Pues en el minuto 70, el equipo de Hernán Torres iba ganando por 2-1 y el gol no cobrado de Gonzales hubiese puesto el tercero de la noche 'sellando' la victoria 'rojinegra' en Arequipa. Sin embargo ante la ubicación del árbitro Joel Alarcón y su asistente, no lograron observar que la pelota ingresa en su totalidad.

Foto: Gerardo Marin

De esta manera, termina la participación de Melgar en el 2018 con solo haber logrado la clasificación a la Copa Sudamericana al obtener el título del Torneo Clausura en la última fecha del mismo.

