El partido de Sporting Cristal vs. San Martín conllevó un problema más allá del resultado. Diego Penny fue expulsado en los minutos finales del choque por la Fase 2 de la Liga 1 y reveló que Kevin Ortega agredía verbalmente a los jugadores en el campo. En el programa ‘Al Ángulo’, Roberto Silva y el árbitro peruano tuvieron un cruce de palabras, donde el presidente de la Agremiación Futbolistas Profesionales (SAFAP) lo acusó por su comportamiento dentro de la cancha.

“Despota, soberbio, insulta, amenaza. Te repito y te puedo seguir enumerando 160 frases que encuentro de denuncias de jugadores contra este señor que hoy, que claro ya en el frío de la situación, sale a ponerse un vestido de princesa y decir que se ha equivocado al hacer un gesto. Todos nos equivocamos Kevin, todos nos equivocamos”, inició el presidente de la SAFAP. Ante esto, el árbitro solo sostuvo que es cierto que todos cometemos errores.

“Si te voy a ser muy honesto, estás tratando de esconder en un vestido elegante algo que no es tan cierto. A los jugadores cuando cometen estos errores, tenemos el problema que el informe del árbitro es una presunción de verdad y se considera palabra divina. Hay videos pero no siempre audios, pero nosotros en la cancha sabemos todo lo que se dice, todo lo que nos decimos y tratamos de no ser susceptibles”, agregó Roberto Silva en Movistar.

Kevin Ortega indicó que el “ha pedido que se investigue por las acciones”; y, tras ello, el principal encargado de defender a los futbolistas profesionales continuó expresando todo el malestar que sienten los jugadores ante los actos que consideró tenía el árbitro encargado del Sporting Cristal vs. San Martín.

“Necesitamos gente con criterio, que sepa manejar esas situaciones sin ser susceptibles, entenderlas y simplemente dejar que fluya, ni siquiera responder, es lo que siempre le digo a los árbitros. Ustedes no respondan, dejen que los jugadores griten lo que quieran gritar porque es la manera como tienen que desahogar la impotencia que tienen dentro”, sentenció Silva.