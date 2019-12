Respeto total. A sus 35 años, Paolo Guerrero está más vigente que nunca. Su posible llegada a Boca Juniors ilusiona al hincha y al periodismo ligado al equipo xeneize.

Para conocer la percepción que se tiene en Argentina sobre una posible llegada del delantero de la selección, EL BOCÓN pudo contactar a tres periodistas muy ligados al mundo Boca y saber su opinión respecto a la importancia que sumaría Guerrero al equipo boquense.

Tato Aguilera ( TyC Sports)

“Paolo Guerrero a Boca le sumaría muchísimo porque es un gran futbolista y goleador de raza y potenciaría mucho a este plantel que se prepara para disputar el año que viene la Libertadores como objetivo principal, sin dejar de la lado la Superliga y la Supercopa que organizará la Conmebol con los campeones de la Libertadores y otros torneos más”

Luis Toranzo (Mundo Xeneize)

“Guerrero podría jerarquizar el ataque de Boca. La salida de Benedetto dejó un hueco que el peruano, por técnica, experiencia y condiciones, podría llenar. El club trajo a Salvio y con Paolo podría armar la mejor dupla ofensiva del continente”

Gonzalo Mejido (Punto Boca Radio)

“Le suma jerarquía. Calidad, mucho gol. Desde la salida de Benedetto, a Boca le costó horrores suplir esa posición. Abila no terminó de hacer un buen trabajo y el hincha ya no le tiene paciencia. El peruano le aportará calidad. Resta saber como se puede adaptar al fútbol argentino. Lo ideal sería haberlo tenido hace unos años, no digo que pasó ya su momento, pero mucho hilo en el carretel para jugar en boca no creo que tenga. Estimo que rendirá 2 años bien”

MÁS NOTICIAS

Paolo Guerrero: Burdisso renunció a Boca Juniors, pero dejará ''encaminado'' el fichaje del “Depredador”

Paolo Guerrero emitió opinión sobre el fútbol argentino: “A cualquier jugador le atrae”

Paolo Guerrero tras conocer el interés de Boca Juniors: “Me atrae mucho el fútbol argentino” [VIDEO]