El mea culpa de Miguel Ángel Russo tras la derrota ante Universitario

Miguel Ángel Russo, técnico de Alianza Lima habló tras la derrota 2-3 ante Universitario de Deportes por la fecha 9 de la Liga 1.

"Al que entra le cuesta modificar algo. Hasta el último minuto el equipo buscó situaciones de gol. Tuvo un ritmo de intensidad importante, más allá de que cometió errores. Son esos partidos que te preguntas porque pierdes. Forma parte de este juego. Nosotros venimos de seguidillas, pero con la frente en alta y buscando lo mejor. De este equipo no puedo decir nada. Al contrario de los errores que pudo tener algún partido, propuso, llegó y de los errores arbitrales que hubo en el juego. Ojalá que todos los partidos lo afrontemos de la misma manera", dijo Russo en conferencia de prensa.

"No nos gusta a nosotros. A mi principalmente yo no me acuerdo de una racha así. Creo que nunca tuve esta racha negativa en mi carrera. Necesitábamos más fútbol, Felipe lo podía darBuscamos de un primer momento tener el control de juego. La posesión de balón y fuimos verticales como a mi me gusta. Es muy difícil encontrar la explicación de esta derrota"

"Es el clásico no nos gusta perder" .

"Acá todos quieren buscar lo que no tenemos adentro"

"Los partidos se definen en el área. Duele explicar esta derrota porque creo que Alianza Lima hizo uno de los mejores partidos del año"

"Son errores defensivos, humanos. No tiene que ver el con el sistema. Es por el apuro de querer ganar"

"El partido de hoy son errores que nos costaron caro".

"Está entre las posibilidades buscar a alguien que vea la mente. Tenemos a gente grande"

"Mauricio Affonso está pagando las consecuencias de estar un mes sin ritmo. Es un plantel corto. Asumo la responsabilidad. Ojalá tengamos el dinero que yo quiero. Nos toca competir con equipos en Copa Libertadores con más presupuesto económico. Nos cuesta acomodarnos de visita en Copa Libertadores".