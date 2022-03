Universitario se aleja del primer lugar del Torneo Apertura 2022, luego de empatar 1-1 en casa ante Cienciano, por la sexta fecha. El club de Ate sumó su segundo encuentro sin ganar y los jugadores no quedaron conformes con el desenlace de la historia, tal como lo expresó Rodrigo Vilca, quien debutó con el equipo.

“Tengo un sabor amargo, porque todos quieren una victoria y yo también buscaba el triunfo. Estoy amargo, necesitábamos ganar, pero hay que seguir trabajando para conseguirlo y darle lo que se merece al público que nos viene a alentar siempre”, fueron las primeras palabras del futbolista que fue prestado desde Newcastle.

Por otro lado, el jugador reveló que todavía deben corregir detalles en el ataque para volver a sumar de a tres puntos: “Faltó hacer goles, con eso se gana. Hemos trabajado bien, corrimos fuerte, aunque los resultados son así, así son los partidos”.

De la misma forma, Rodrigo Vilca resaltó que esta vez no jugó en el puesto que le gustaría, pero eso no impedirá que se pueda desenvolver de la mejor manera. “El profesor me dijo que no salga mucho, que me mantenga atrás. Es el trabajo que hemos venido haciendo. Me he acoplado”, explicó el volante.

“Me sentí bien jugando por izquierda. Mi posición es de ‘10′, como todos saben, porque me da opción de encarar al arco, enganchar y pegar. Esta también es una posición que puedo hacer bien. Creo que de ‘10′ es como me gusta a mí”, agregó el deportista de 23 años.

Finalmente, Rodrigo Vilca confesó que viene a demostrar su talento con los ‘Cremas’, luego de su etapa reciente en Newcastle. “Mi experiencia en Inglaterra fue muy buena, hice otro tipo de trabajo. Vengo mentalizado, muy maduro. Ahora estoy en Universitario y voy a trabajar aquí, bien enfocado”, sentenció.