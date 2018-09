El duro análisis de Mario Salas tras derrota: "No merecíamos ganarlo"

Sporting Cristal perdió después de poco más de tres meses la imbatibilidad. Por ello, el técnico rimense, Mario Salas, reconoció que no merecían ganar este encuentro ante Unión Comercio, que se mostró superior durante gran parte del encuentro y fue el equipo que tuvo las ocasiones más claras de gol.

“Era una partido que no merecíamos ganarlo. Unión Comercio, con su fútbol, complicó mucho. Tenía todo los merecimeintos para quedarse con el partido. No me queda mas que felicitar a Unión Comercio que jugó muy bien”, dijo. Además, aseguró que no le gustó la forma en la que dejaron pasar ese valioso punto. “Duele perder siempre, de la forma que sea. No hicimos las cosas para ganar el partido. Fuimos muy imprecisos”, finalizó Salas en su análisis al rendimiento de Sporting Cristal.

Lo positivo de este encuentro para el equipo de Sporting Cristal fue el gol de Emanuel Herrera. Su goleador sigue en buena racha, pues el argentino puso el 1 a 1 parcial y sumó su gol número 28 en el Torneo Descentralizado, quedando a solo 9 goles del récord de Eduardo Esidio.

De otro lado, Sporting Cristal buscará levantar cabeza justamente frente al equipo que perdió hace más de 3 meses: Alianza Lima. El 30 de mayo fue su anterior derrota contra el equipo de Pablo Bengoechea y ahora se verán las caras por la fecha 3 del Clausura.

