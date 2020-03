Juan Carrillo, el ‘Drogba de los Andes’, fue un futbolista que siempre dio que hablar por su frontalidad con los entrenadores, lo cual muchas veces le costó un puesto. Sin embargo, siempre fue fiel a sus principios y apoyó a muerte a sus compañeros, algo de lo que el exfutbolista nunca se arrepentirá.

En una divertida entrevista brindada a Trome, el ex jugador de Sport Ancash contó una curiosa anécdota que le tocó vivir con Gustavo Ferrín, ex DT de la selección peruana sub 20, a partir de su desconocimiento acerca de la existencia de Carlos ‘Kukín’ Flores.

"Con Gustavo Ferrín en Sport Áncash. Era un impresentable.Llegó y habló con todo el plantel y le dijo a Carlos Flores:¿Cómo se llama usted?. Le respondí: ‘Si no conoce a ‘Kukín’, usted no conoce nada del fútbol peruano”, señaló Carrillo tras ser consultado sobre si tuvo problemas con algún técnico durante su etapa como futbolista.

Tras ese primer incidente, el entrenador uruguayo le agarró bronca el atacante, según relata Carrillo.

“Un partido ante César Vallejo, en Trujillo, estaba jugando bien, pero hace lo impensado.Termina el primer tiempo y me dice: ‘Vas a salir’. Me molesté y para que se me pase, me quité la ropa y me metí a la ducha no se me pasaba y calato me fui a encararlo. Estaba asustado mirando ya te imaginas. Pensaba que lo iba a azotar (risas)”, agregó.