El drama que vive ex Alianza tras no hallar equipo a sus 33 años

El tener varios títulos en su carrera y haber jugado en el extranjero no le garantiza a un jugador tener equipo a estas alturas del 2019. Este es el caso de Junior Viza, quien a sus 33 años aún sigue sin club, pese a tener una gran temporada con Cienciano en la temporada pasada.

“Es un momento difícil, nunca antes me había pasado el llegar a marzo y no tener equipo. Gracias a la Agremiación (de fútbol) he venido entrenando y he tenido partidos amistosos. Estoy esperando que lleguen algunas propuestas”, manifestó a Gol Perú el ex Alianza Lima.

Viza opina sobre el momento de Alianza Lima

“Alianza este año ha formado un buen plantel con buenos jugadores. Con River hicieron un buen partido y casi lo ganan, pero al final lo empataron. Igual pasó con Deportivo Municipal, estaban ganando y se les complicó al final. Es un Alianza diferente, que intenta jugar, con mucha dinámica. Es un Alianza que a todos nos gusta”, sentenció.

Cabe recordar que Junior Viza ha logrado en su carrera tres títulos nacionales con Alianza Lima, un Torneo Apertura con Juan Aurich y una Copa del Inca con César Vallejo.

Mira la entrevista a Junior Viza

