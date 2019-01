El día que Universitario le faltó el respeto a Alejandro Hohberg

La llegada de Alejandro Hohberg a Universitario de Deportes remeció el fútbol peruano. El volante empezaba a identificarse con Alianza Lima y fue uno de los jugadores que más destacaron en la era Pablo Bengoechea, sin embargo, por algunos detalles en el contrato, no se pudo renovar con 'Ale' y este llegó a la 'U'.

Antes de su incorporación a Universitario de Deportes y su paso por Alianza Lima, Alejandro Hohberg tuvo una oportunidad para ponerse la camiseta crema, ya que se probó en Ate, pero no se pudo quedar debido a un tema económico que él sintió ofensivo.

"Pasé la prueba el 2012 y Nolberto Solano dijo que me quería. No me quedé porque la oferta que me ofrecieron me pareció una falta de respeto (500 dólares por tres años)", contó Alejandro Hohberg cuando ya jugaba y era figura en Alianza Lima.

Luego de pasar los exámenes médicos y ser presentado, Alejandro Hohberg tuvo su primer día de entrenamientos en Universitario de Deportes. Los trabajos dirigidos por Nicolás Córdova fueron dirigidos en Campo Mar.

LEE ADEMÁS: