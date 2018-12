El día que Miguel Ángel Russo enfrentó a la selección peruana

Miguel Ángel Russo, nuevo técnico de Alianza Lima formó parte en varias ocasiones de la selección argentina que disputó las Eliminatorias de México 1986. Uno de esos partidos que Russo disputó fue ante Perú. Fue titular en el encuentro jugado en el Estadio Nacional donde la selección peruana ganó 1-0 con gol de Juan Carlos Oblitas.

Miguel Ángel Russo no integró la lista final para el Mundial de México. En una reciente entrevista para el programa 'La última palabra' de Fox Sports, él técnico contó los detalles. "Carlos Salvador Bilardo me había dirigido en Estudiantes de La Plata. Lloraba conmigo y me dijo que cuando sea entrenador lo iba a entender".

Miguel Ángel Russo corrió la misma fortuna que Ricardo Gareca, que también formó parte en varios partidos de la selección argentina en las Eliminatorias para México 1986, pero que finalmente no asistieron a la cita donde Argentina terminó siendo campeón del mundo.

