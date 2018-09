El consejo del 'Chorri' Palacios a su hijo antes de marcar su primer golazo

Lo aconsejó. Este miércoles, Brandon Palacios anotó su primer gola en la Primera División con la camiseta de UTC, pues el hijo del popular Roberto 'Chorri' Palacios se hizo presente en el marcador para poner la igualdad ante Binacional. Desde la tribuna, el ex jugador de Sporting Cristal, veía el desarrollo de su hijo en el campo de juego.

A pesar de que UTC fue derrotado por Binacional por 2-1, Brandon Palacios señaló que su padre había conversado con él antes de que se inicie el partido por la fecha 5 del Torneo Clausura e incuso le dio algunos consejos. "Antes del partido fue al hotel donde estábamos nosotros y me dio varios consejos, que sea encarador y eso es lo que hice", dijo Brandon en Radio Ovación.

Mira el gol de Brandon Palacios, el hijo del 'Chorri'

Asimismo, Brandon Palacios comentó que su padre estuvo presente en el estadio. "Estaba muy feliz y orgulloso de mí por las ganas que tuve al entrar", agregó. Además, el delantero de 20 años, explicó porque su debut profesional no fue con Sporting Cristal. "La verdad no lo sé, yo siempre me esforcé mucho en los entrenamientos pero usualmente jugaba con la reserva", dijo.

Finalmente, el delantero de UTC contó que se demoró un poco en debutar en Primera pero su padre le decía que tenga calma. "Me dijo que todo llega con tiempo y justo se me dio la oportunidad de irme a UTC y la aproveché. Es un lindo grupo, me acogieron muy bien y tenemos mucho por lograr", finalizó.

