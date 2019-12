Finalmente fue el propio Roberto ‘Chorrillano’ Palacios quien anunció que su hijo, Brandon, no continuará en Sporting Cristal la próxima temporada. El ídolo celeste manifestó que las cosas no se dieron como hubiesen querido y que ahora se encuentran evaluando algunas propuestas de cara la Liga 2020.

“Las cosas no han salido como queríamos por diferentes motivos. A veces uno no entiende por qué. Lo importante es que Brandon está bien. Siempre lo motivo para que no decaiga y tenemos el deseo de que el año que viene sea bueno”, señaló Palacios en el programa Marcando la Pauta de Radio Ovación.

“Estamos buscando un club donde pueda tener constancia y pueda mostrarse, tal como lo venía haciendo”, agregó el ex futbolista.

Esta temporada Brandon Palacios solo disputo cinco encuentro en la Liga 2019, jugando en total 78 minutos y anotando dos goles. Sin embargo, fue una de las figuras del equipo de reservas, el cual se coronó campeón en la presente temporada.