Egidio Arévalo Ríos: "Esperamos el viernes saber si seguiré o no"

Egidio Arévalo Ríos dio detalles de cómo se resolverá su futuro en Deportivo Municipal. El volante uruguayo aún no tiene asegurada su continuidad en la 'Academia' y dependerá de detalles económicos para que siga vistiendo la franja.

"Tengo que sentarme a conversar con la directiva el jueves, pero hay que hacer hincapié en lo que está pasando dentro. Como jugadores profesionales deberíamos tener todo, desde afuera no ven lo que se pasa día a día. Estamos tratando de hablar con un sponsor, para ver si podemos seguir hasta después de junio, esperamos ver eso y el viernes saber si seguiré o no, si hay una respuesta positiva por parte de la directiva para poder cerrar estaré feliz, sino, nos tendremos que ir. De mi parte, estoy muy a gusto aquí, con el grupo, con el cariño de la gente, pero ya no dependería tanto de mí", señaló Arévalo Ríos para Radio Ovación.

Además, dio detalles de la actualidad de Deportivo Municipal: "Por momentos tenemos altibajos, hemos hecho grandes partidos, en otros hicimos buenos partidos pero no sumamos. Lo extrafutbolístico, también nos jugaba una mala pasada. Tratamos de hablar eso con el 'profe' y los chicos, luego de eso comenzamos a tener buenas actuaciones y estamos en una posición expectante", añadió el 'Cacha'.

El próximo partido del cuadro 'edil' es el sábado 4 de mayo frente a UTC de Cajamarca en condición de visitantes.

