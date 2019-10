Eduardo Rabanal: "Deportivo Municipal no se queja cuando sus jugadores son convocados"

Deportivo Municipal visitará a Universitario de Deportes este domingo 2 de noviembre en el Estadio Monumental por la fecha 14 del Torneo Clausura. En la previa, el defensor del cuadro edil, Eduardo Rabanal habló del partido ante los cremas, donde están obligados a ganar para alejarse de la zona de descenso.

"Ambos necesitamos el triunfo. Sabemos que estamos muy apretados en la parte de atrás. Nos gustaría romper una mala racha. Ellos no contarán con Aldo Corzo, es una baja importante", indicó Eduardo Rabanal en entrevista a Radio Ovación.





Deportivo Municipal, así como otros equipos también contará con bajas para la fecha 15, debido a las convocatorias de Nolberto Solano a la selección peruana Sub 23 que enfrentará a Bolivia el 14 y 17 de noviembre. Eduardo es uno de los que estará ausente así como sus compañeros Eduardo Caballero y Daniel Cabrera.

Sobre estas ausencias en fechas claves del Torneo Clausura, Eduardo Rabanal indicó: "Un equipo siempre tiene que tener un plantel y no solo once jugadores. Creo que Municipal no se queja cuando sus jugadores son convocados".

Deportivo Municipal no gana hace doce fechas. El último triunfo que consiguió fue de local por 1-0 ante Melgar el 14 de julio con gol del volante panameño Ricardo Buitrago.

MÁS NOTICIAS

Raúl Ruidíaz | Monarcas Morelia le mandó mensaje y esto respondió 'la Pulga' | FOTO

Nantes dedica mensaje al peruano Percy Prado tras su debut en la Copa de la Liga con goleada 8-0 [FOTO]