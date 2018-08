Eduardo Esidio recordó el ambiente que se vive en los clásicos

Eduardo Esidio se dio el lujo de ganar todo con la ´U' y también cuando estuvo en el eterno rival Alianza Lima levantó el título en el Centenario. Quienes lo recuerdan coinciden que era un delantero que todo lo veía gol. Técnico y muy veloz en los metros finales para matar en el área rival.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

El Bocón conversó con él en la antesala al duelo de hoy a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional.

¿Qué partido te marco en los clásicos?

Vayamos por partes. En Universitario conseguí títulos, goles y victorias con esa camiseta. En el primer clásico anoté mi primer gol y el segundo clásico que no sale de mi cabeza fue cuando conseguí superar el récord de Zuñiga (31 goles en 1999), pues yo anoté un doblete en la victoria por 4-1 ante Alianza Lima (2000) en el estadio Nacional. Esos dos momentos no salen de mi mente y de los hinchas más queridos. Son partidos distintos que uno vive en la antesala a estos partidos. En el primero la gran alegría de hacer un gol, algo inolvidable. En el segundo momento que te digo: "Me acuerdo de una ejecución de tiro de esquina que realiza Paolo Maldonado y yo lo aprovechó para igualar el récord. Le agradecí a Dios por ese momento y todos me abrazan".

¿Qué significó para ti vestir la camiseta de la 'U'?

Jugar en la 'U' fue mi deseo cumplido de jugar en un equipo grande. De vestir una camiseta fuerte y ver a una hinchada que alienta a cada momento. Fue una alegría.

¿Cómo describes ese camerino de la 'U'?

Yo venía de jugar el año anterior con Alcides Vigo. Recuerdo cuando enfrenté a la 'U' me salió las cosas bien e hicieron que se fijen en mi. El camerino era muy bueno. Te daban una confianza de hacerse sentir en casa. Desde los más grande hasta los más chicos se buscaba que todos se sintieran bien. Ibañez, Cantoro, Rivera, Maldonado, Grondona, Carranza le hablaban mucho a los jóvenes. El profesor Piazza también le dio mucha confianza a los jóvenes como Araujo,Galliquio, Matellini, 'Polverita' Carrión, Cordero. La alegría que se vivía dentro se veía reflejada en la cancha.

¿Cuál crees que fue la clave para que Universitario logre ese tricampeonato?

Se formó un grupo, desde el entrenador hasta la señora que nos preparaba la comida donde había un respeto, cariño y eso se reflejó dentro de la cancha. Cuando salíamos al campo de juego jugábamos por una familia que cuidaba por tus cosas y que te daba una amistad sincera. Eso hacía que nos motiváramos a ganar. Además, las jugadas salían de memoria. Desde que Ibañez tenía la pelota atrás. Nosotros ya teníamos conocimiento de que manera la pelota iba a llegar al arco contrario. Gracias a Dios que todo salía bien.

¿Quién fue el compañero más cargoso en Universitario?

Roberto Farfán. Mi sueño siempre fue llevarlo a la iglesia. Ese muchacho bendito que siempre me prometía ir, pero nunca lo hizo. Sin embargo, siempre habrá un cariño hacia él. Invite a todos mis compañeros y Juan Pajuelo fue uno de los que se unió a la iglesia como yo. Eso me alegró mucho.

¿Qué diferencias hay entre el camerino de Alianza y la 'U'?

Es un trabajo. Tú cuando estás en una empresa te encuentras con personas alegres o con otras que son reservadas. Así también es en el fútbol, pero siempre con respeto que tiene que haber. La amistad y la confianza son los dos lados. En ambos camerinos me trataron bien.

¿Te fue difícil aceptar la oferta de Alianza Lima?

El el momento más duro fue cuando sabía que ya no tenía más espacio en la 'U'.Tenía dos ofertas: la de Cienciano que no se concretizó por el tema de la altura y salió la posibilidad de Alianza Lima. Fue una decisión muy difícil ir al eterno rival, pero al final se logró el objetivo de campeonar.

Fue extraño enfrentar con la camiseta de Alianza Lima a la 'U'.

Sí, fue extraño porque yo venía de jugar con la ´U' durante tres años y luego paso al equipo rival. Ves a tus amigos como rivales de juego. Es una sensación que solo el fútbol te permite pasar.

Estar con Marko Ciurlizza en Alianza, ¿hizo más fácil la convivencia con tus nuevos compañeros?

Sí,claro. Él conocía a más personas ahí. Él siempre se preocupaba para que me integre al grupo.

En Brasil, ¿Qué hincha te saluda más el de Alianza Lima o el fanático de Universitario?

Más de Universitario. Acá en Sao Paulo hay muchos peruanos y siempre me pasan la voz. Me agradecen el esfuerzo que dejé por ese equipo y le di muchas alegrías. Ellos están bastantes felices.