Edison Flores da la clave para que Universitario se salve del descenso

Sufre como todo hincha. Edison Flores es el jugador de Monarcas Morelia y este último viernes fue convocado a la selección peruana, sin embargo, el volante no olvida sus inicios con Universitario y confesó seguir todos los partidos de su ex equipo en uno de los peores momentos de su historia.

Asimismo, el jugador de la selección peruana ha expresado su confianza en los jugadores de Universitario. "El club no se merece estar ahí y tiene jugadores para salir de esa zona como Vargas, Fernández, Denis, Lavandeira; creo que pueden sacar esto adelante. Deben apoyar y arengar más a los mas jóvenes", comentó Flores en RPP Noticias.

El popular 'Orejas' no es el único que sigue de cerca los partidos de Universitario, pues Edison Flores comentó que con Andy Polo y Raúl Ruidiaz sufren como hinchas. "Los resultados no están ayudando, queremos que siempre les vaya bien, no como ahora", agregó.

Edison Flores tuvo su mejor momento en Universitario en el 2016, temporada en la que el conjunto crema consiguió el título del Torneo Apertura de la mano de Roberto Chale. Dicha campaña fue la que lo llevó a ser convocado en la selección peruana, sin embargo, era suplente.

