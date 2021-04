Desde Pereyra, en su finca, el técnico Édgar Ospina, apodado “Peinadito”, respondió el saludo y charló con EL BOCÓN. El colombiano recordó sus inicios como entrenador en las Divisiones Menores en Alianza Lima, en el 95′, luego en el primer equipo, así como su hoja de vida que la inició en el fútbol peruano y que incluye a Universitario de Deportes. “Perú es un país que le guardo cariño y respeto. Estuve veintidós años dirigiendo alrededor de catorce equipos”, confesó orgulloso. Sin embargo, también aclaró y envió mensaje a sus detractores, a los intentan manchar su palmarés. Es más, adelantó que publicará un libro, donde contará su verdad. “Cuando regresé de Perú tras haber dirigido por primera vez, decían un montón de cosas sobre mí, pero esperaron dos años cuando ya no estaba”, aseguró.

¿Qué recuerdos del Perú?

Estuve 22 años dirigiendo en el fútbol peruano, un país que me dio la oportunidad de trabajar, de conocer gente, granes amistades. Guardo un profundo respeto y agradecimiento al Perú, ya que me abrió las puertas. A donde voy, siempre paro pendiente no solo del fútbol peruano, sino de todo.

¿Es uno de los pocos técnicos extranjeros que dirigió a los “compadres”?

En Perú hay dos equipos populares que proporcionan noticia a cada minuto: Alianza Lima y Universitario de Deportes. Me siento un privilegiado por haber dirigido a los dos clubes, gusto que no se da cualquiera. Estuve en el banco de ambos clubes dirigiéndolos. Es algo que uno se ganó. Alfredo Gonzales, un directivo que nunca hacía lobby, murió queriendo a la “U”. En Alianza estaban los directivos Fernando Farah y Alberto Masías, quienes se la jugaron conmigo, agradecimiento a todos. Estoy en la historia de los dos clubes más populares del fútbol peruano.

Fue entrenador de menores y del primer equipo en Alianza

Cuando llegué en el 97′, arranqué un proceso que hoy se llama proyecto con una serie de jugadores muy jóvenes. Tuve a uno de los mejores arqueros: Marco Flores. Bien en el arco, descolgaba bien la pelota, manejaba bien los conceptos, sabía bien con los pies. Era un adelantado a la época. Pudo haber llegado lejos. Lamentablemente se convirtió en un arquero que no aspiró a ser titular, pasó a ser suplente. Siempre lo critiqué, debió ser arquero de cualquier equipo y en la selección. Tuve jugadores como: Miguel Llanos, Sandro Baylón, Walter Rojas, los hermanos Hernández, Henry Quinteros, Pedro García, Claudio Pizarro, Roberto Silva, Roberto Holsen, Víctor Reyes. Desde esa época, Alianza no ha podido repetir la multiplicación de tantos jugadores de Primera. Cuando llegué subí con 14 jugadores de Primera, luego se multiplicaron en todos los equipos de provincia. No olvidaré jamás del “Cholo” Castillo, quien me abrió las puertas en Alianza.

¿Hoy en día hay pocos futbolistas en las canteras de los clubes?

Los equipos grandes se caracterizan por dos cosas: respeto e historia a través de campeonatos y las divisiones menores. La mayoría de los equipos de provincia están alimentados por jugadores de la capital, el % 80 a 90. Todos quieren jugar en Alianza, la “U”, Boys, Municipal, San Martín, Cantolao, en la capital, pero cuando van a provincia van enojaditos. Es el último recurso. ¿Qué pueden en provincia? Es triste ver en Alianza, la “U” y Cristal se han olvidado de sus divisiones menores.

PIZARRO, LA FPF Y LA LIGA 1

¿Claudio Pizarro no descartó postular a la presidencia de la FPF?

El fútbol debe estar manejado por gente de fútbol. Los mismos de hace 40 años, que están muriéndose en los cargos, siguen sin idea de lo que es el fútbol. No hay sentido de pertenencia. La Agremiación es representada por un exfutbolista, mientras que, en la ADFP, que la acabaron en Perú, no hay nadie. La FPF tampoco está manejada por un exjugador o técnico, ahí deben estar los que saben el principio y el final. Si llega Claudio Pizarro, yo aplaudo esa decisión. Me parece lo más acertado. ¿Qué han hecho los directivos de la FPF? Los clubes en torneos internacionales no pasan a segunda ronda. El equipo más ganador del fútbol peruano se llama Cienciano del Cusco, los demás solo han ganado campeonatos internos. Sin embargo, ha estado en Segunda. ¿Y dónde está la Copa y Recopa Sudamericana? Seguro la tienen debajo de una escalera o un rincón. ¿Por qué? Ni ellos mismos el logro que tuvieron. Alianza, Universitario y Cristal son los equipos más populares, pero Cienciano es el más ganador.

¿Los equipos peruanos no tienen aspiraciones?

Va a empezar el campeonato y los 18 equipos dirán: nosotros aspiramos clasificar a un torneo internacional, todos dicen lo mismo. ¿Hacer qué? Nadie dice ser campeón. A mí me emociona cuando Perú clasificó al Mundial, pero no podemos seguir siendo conformistas. Hoy, el jugador lo que menos hace es hablar de fútbol. Para metido en el gimnasio o está pensando en el tinte del cabello, los tatuajes, los aretes, las redes sociales y se olvidan lo que les da de comer mañana, tarde y noche.

Alianza Lima volvió a la Liga 1. ¿Cómo reaccionó tras la noticia?

Alianza me abrió las puertas en el fútbol peruano. Me toca al sentimiento, pero creo que se cometió una injusticia. Para mí, el TAS fue extraordinario al darle la oportunidad legalmente que Alianza siga en Primera, ya que no es de Segunda, pero la Federación Peruana de Fútbol cerró los ojos y se hizo el loco con un hijo como Carlos Stein, que estaba en Liga, que jugó un partido. Es una ridiculez empañar el campeonato y crear dudas, la FPF terminó por limpiarse las manos. Ahora todo el mundo habla del hazmerreír del campeonato peruano. ¿Esa nómina de Stein quién la pagara? Esto traerá mucha cola, que deberá aclarar las posiciones en cuando a justica para uno y otro.

¿La responsabilidad recae en Agustín Lozano, el presidente de la FPF?

Yo no hablo del presidente, pues lo conozco como persona, pero no como directivo. Se confiaron en que Alianza no haría el reclamo, tampoco que el TAS iba a responder tan rápido. Por eso arrancaron el campeonato. No fueron prudentes, debieron esperar dos a tres fechas. La resolución del TAS.

¿Jefferson Farfán volvió a Alianza, al fútbol peruano?

Lo tuve en la categoría 84′ de Alianza con Paolo Guerrero, Wilmer Aguirre, Rinaldo Cruzado, Junior Viza, creo que fue la última generación que dio Alianza en menores. Hoy llega Jefferson con 36 años, los últimos años le ha costado jugar en un fútbol de alto rendimiento por las lesiones. Como atracción para el campeonato será extraordinario. Si Jefferson se pone serio y se cuida no tengo ninguna duda que será figurón del torneo, hasta goleador. Pero si busca la noche o le siguen las lesiones, simplemente será una anécdota o recuerdo ingrato para todos los hinchas de Alianza.

Edgar Ospina. (Foto: GEC)

LOS CUESTIONAMIENTOS A SU TRABAJO

¿Por qué hay gente que cuestiona su trabajo?

Yo invito que hable con jugadores que dirigí. Usted pregunte y dirán: Ospina es un c… ¿Por qué? Es exigente, disciplinado, no ando de joda, trabaja. No perdona una al jugador. En Perú hay un problema muy berraco: lo que menos gusta es que les digan las cosas en la cara. Yo les decía a mis jugadores que eviten que les diga las cosas en la cara delante del grupo. ¿Cómo evitarlo? Siendo trabajador, disciplinado, responsable. Yo con ningún empresario me he manejado. ¿Pregúntele a Claudio Pizarro si alguna vez me tomé un café o gaseosa con él? No necesito de ellos.

¿Hoy en día no está trabajando como entrenador?

¿Por qué? Se acabó el mercado. Están más pensando con el estómago que con la cabeza. Estoy haciendo un libro que publicaré en el Perú. Viajaré un lunes, lo publico y a la hora siguiente estaré en el avión rumbo a Colombia, pues voy a matar a todo el mundo (risas). No les voy a dar tiempo a reacción. ¿Dónde está Ospina? ¿Por qué publicó eso? Ya no me encontrarán (risas).

¿En su libro mencionará con nombre y apellido a sus detractores?

El fútbol es muy generoso, permite que cualquiera hable. Todos creemos saber de fútbol. Usted va al clásico y paga la entrada mínima, cuesta cinco soles, y comprando ya tiene el certificado de ser técnico para criticar a todo el mundo. Los que menos saben de fútbol son los que estamos metidos en esto. Todos los días queremos aprender. Inventa que Ospina esto, el otro. Yo dirigí a Cienciano, armé el equipo que después fue campeón con Freddy Ternero en la Copa y Recopa Sudamericana. Me fui seis meses tras la muerte de mi madre, me vine a Colombia. ¿Pregúntele a Juvenal Silva? Dirigí a León de Huánuco, Total Clean, Coopsol, Inti Gas, Ayacucho, Estudiantes de Medicina, Universitario, Alianza Lima, Deportivo Wanka, Unión Comercio, dirigí como a catorce equipos. No hubiese dirigido a tantos equipos en Perú. Lo que pasa es que hay gente envidiosa que no ha podido llegar ni siquiera al %20 de los equipos que dirigía. Hay gente resentida. Veintidós años en Perú.

Edgar Ospina: Universitario de Deportes 1-2 Alianza Lima, Torneo Apertura 2007. (USI)

EL LIBRO Y KUKÍN

¿Se hará esperar la publicación de su libro?

Llevó más de trescientas y picos de páginas, quiero seguir escribiendo e ir al Perú, pero mi esposa e hijas me dicen que no me meta en problemas, pues hay mucho ácido ahí, pero es todo lo vivido. También hay cosas buenas. Fui a dirigir un partido a caballo. Después nunca había subido a un estrado mismo político a hablar con Rufilio Neyra.

¿Abel Lobatón dijo que “Kukín” Flores lo agredió tras enterarse que no lo quería en Inti Gas?

A Lobatón lo tuve días en Inti Gas. A última hora se fue, le apareció otra posibilidad de trabajo. ¿Qué pasó? Se hablaron muchas cosas. SI alguien ayudó a “Kukín” fui yo. Lo llevé a Alianza, lo tuve en Inti Gas muy poco tiempo. Después lo llevé a Pereyra en Colombia, me lo recomendó Ramón Miflin. Cuando dirigí en Deportivo Wanka, también lo llevé. Lo que dice Abel Lobatón no es cierto. Hubo malentendido con Carlos. Y él vino a increparme a mí, pero quien se atravesó en medio fue Carlos Trejos, mi asistente, quien se metió en el medio, él sí tuvo palabras no muy correctas. ¿Qué me haya pegado? Por favor.